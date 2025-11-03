Ultimissime Inter LIVE | il retroscena sullo schema per il gol di Zielinski la moviola sugli episodi arbitrali del match col Verona

Internews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 3 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 2 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 1 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 31 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 3 NOVEMBRE. Moviola Verona Inter, il Corriere dello Sport shock: «Bisseck da espulsione». 🔗 Leggi su Internews24.com

ultimissime inter live il retroscena sullo schema per il gol di zielinski la moviola sugli episodi arbitrali del match col verona

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sullo schema per il gol di Zielinski, la moviola sugli episodi arbitrali del match col Verona

Altre letture consigliate

SI - Sucic-Inter, il retroscena: colpo chiuso molto prima dei rumors. Superate almeno 4 concorrenti top - Su Sportitalia si raccontano i retroscena dell'acquisto di Petar Sucic da parte dell'Inter. Come scrive msn.com

ultimissime inter live retroscenaNapoli-Inter, scintille Conte-Lautaro: cosa si sono urlati, il retroscena in nerazzurro - Urla, gestacci e offese: un brutto episodio che non nasce dal nulla ma affonda le radici nell'esperienza comune in nerazzurro. Riporta sport.virgilio.it

Inter, su Lookman e Konè finalmente la verità, il retroscena su Neymar in nerazzurro - Il ds dell'Inter Piero Ausilio ammette le trattative per Lookman e Koné, ma smentisce qualsiasi contatto per Neymar. Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Inter Live Retroscena