Ufficio postale chiuso per… insetti | grilli e blatte fuggiti da un pacco infestano i locali
Firenze, 3 novembre 2025 – E’ in arrivo un pacco carico di. grilli e blatte. Già, nonostante in Italia non si possano spedire – tra le altre cose – sostanze esplosive, infiammabili, infettive, radioattive e per l’appunto animali vivi, nell’ufficio postale di Ponte a Greve nei giorni scorsi è arrivato un pacco che conteneva proprio grilli e blatte. L’insolito pacco è rimasto alcuni giorni in giacenza – chissà perché, evidentemente, il destinatario non aveva troppa fretta di ritirarlo – e nel frattempo gli insetti sono fuoriusciti infestando i locali. Un inconveniente che ha avuto serie conseguenze: l'ufficio postale è stato chiuso in attesa di sanificazione degli ambienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
🟡 Ufficio Postale di Trepuzzi: chiusura al pubblico e trasferimento provvisorio. Poste Italiane, informa e comunica ai cittadini e alle cittadine di Trepuzzi che, dal 24 novembre 2025 al 13 gennaio 2026 la sede dell'Ufficio Postale di Trepuzzi resterà chiusa al pub - facebook.com Vai su Facebook
Camogli, per un mese e mezzo chiude l'ufficio postale - Dal 31 ottobre l’ufficio postale di Camogli in Via Nicolò Cuneo 4, sarà interessato da interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Lo riporta genovatoday.it