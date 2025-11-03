Ufficio postale chiuso per… insetti | grilli e blatte fuggiti da un pacco infestano i locali

Firenze, 3 novembre 2025 – E’ in arrivo un pacco carico di. grilli e blatte. Già, nonostante in Italia non si possano spedire – tra le altre cose – sostanze esplosive, infiammabili, infettive, radioattive e per l’appunto animali vivi, nell’ufficio postale di Ponte a Greve nei giorni scorsi è arrivato un pacco che conteneva proprio grilli e blatte. L’insolito pacco è rimasto alcuni giorni in giacenza – chissà perché, evidentemente, il destinatario non aveva troppa fretta di ritirarlo – e nel frattempo gli insetti sono fuoriusciti infestando i locali. Un inconveniente che ha avuto serie conseguenze: l'ufficio postale è stato chiuso in attesa di sanificazione degli ambienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

