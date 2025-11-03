UeD anticipazioni settimanali | quasi rissa tra due cavalieri torna Jakub per Sara

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla settimana che va dal 3 al 7 novembre rivelano che ci saranno dei momenti molto concitati, sia al Trono Classico, sia a quello Over. A grande richiesta, poi, torneranno anche le sfilate, e si comincerà da quella femminile. Inoltre, ci sarà un colpo di scena per quanto riguarda Jakub Bakkour. Spoiler Uomini e Donne: tornano le sfilate, liti accese e minacce. Quella appena cominciata sarà una settimana piena di avvenimenti a Uomini e Donne. Partendo dal Trono Over, si proseguirà da dove ci si era fermati nella scorsa puntata, ragion per cui sarà chiamato al centro dello studio Federico Mastrostefano. 🔗 Leggi su Tutto.tv

