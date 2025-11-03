Ue | Tajani ' utilizzare più il voto a maggioranza ma giusto ci siano anche opinioni diverse'
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Ne parleremo, non è un dogma di fede, io credo che sia giusto, per avere un'Europa politicamente più forte, utilizzare più il voto a maggioranza e incrementare i settori in cui si può decidere a maggioranza". Così Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, a Ping Pong su Rai Radio1, rispondendo a una domanda sul superamento del diritto di veto in Ue e sulle differenze con la linea di Giorgia Meloni. "Non siamo un partito unico oltretutto, a livello europeo, noi siamo parte della famiglia del Partito Popolare Europeo, io sono vice presidente del Partito Popolare Europeo e difendo le posizioni europeiste. 🔗 Leggi su Iltempo.it
