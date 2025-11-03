Si assiste nuovamente quindi allo stesso scenario che si verificò ai tempi del controverso contratto della Pfizer Sulle pagine degli organi di stampa italiani ed europei, non è uscito praticamente nulla, e la notizia è emersa soltanto nei giorni passati grazie ad un sito indipendente chiamato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ue, scandalo su spartizione fondi di von der Leyen scoperto da Orban, dai 2mld€ alla sua ex università ai 5 mld€ a società di consulenze in Germania