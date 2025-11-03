Ue scandalo su spartizione fondi di von der Leyen scoperto da Orban dai 2mld€ alla sua ex università ai 5 mld€ a società di consulenze in Germania

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si assiste nuovamente quindi allo stesso scenario che si verificò ai tempi del controverso contratto della Pfizer Sulle pagine degli organi di stampa italiani ed europei, non è uscito praticamente nulla, e la notizia è emersa soltanto nei giorni passati grazie ad un sito indipendente chiamato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ue scandalo su spartizione fondi di von der leyen scoperto da orban dai 2mld8364 alla sua ex universit224 ai 5 mld8364 a societ224 di consulenze in germania

© Ilgiornaleditalia.it - Ue, scandalo su spartizione fondi di von der Leyen scoperto da Orban, dai 2mld€ alla sua ex università ai 5 mld€ a società di consulenze in Germania

Contenuti che potrebbero interessarti

ue scandalo spartizione fondiBilancio Ue 2028–2034, il Parlamento contro von der Leyen: “Serve una revisione profonda” - Ppe, S&D, Renew e Verdi chiedono a von der Leyen di rivedere la proposta di bilancio Ue da 2. Si legge su msn.com

Ue, più fondi alla stampa. Barachini: «È doveroso» - La cura, che propone un nuovo “Programma europeo per la resilienza dei media” a sostegno del giornalismo indipendente e ... Lo riporta ilmessaggero.it

L'Ue teme che Orbán possa ottenere i fondi congelati dopo la revisione del bilancio - La Commissione europea ha dichiarato che non risponderà alle richieste di pagamento relative ai fondi precedentemente congelati a causa del mancato rispetto dello stato di diritto. Lo riporta it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Ue Scandalo Spartizione Fondi