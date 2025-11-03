Ue dal 12 novembre stop ad accesso libero a 48 siti porno imposta da AgCom verifica età anche con SPID o CIE | da PornHub a OnlyFans a YouPorn
Ogni sessione di accesso richiederà un’autenticazione indipendente, così da impedire il riutilizzo dei dati e assicurare la massima sicurezza. Tra i metodi ammessi figurano SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o sistemi equivalenti, in linea con la normativa europea in materia di identità digita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Alcune importanti scadenze che attendono i cittadini e che potrebbero rivoluzionare la vita quotidiana, come ricorda il Codacons. TELEMARKETING Il 19 novembre entrera' in vigore lo stop alle finte chiamate nazionali da numero mobile: operatori e call center - facebook.com Vai su Facebook
Al via negoziati Ue sullo stop alle importazioni di energia russa - Europarlamento e Stati membri sono pronti ad avviare i negoziati sulla tabella di marcia REPowerEu per abbattere le importazioni di energia russa. Come scrive ansa.it