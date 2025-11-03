Ue dal 12 novembre stop ad accesso libero a 48 siti porno imposta da AgCom verifica età anche con SPID o CIE | da PornHub a OnlyFans a YouPorn

3 nov 2025

Ogni sessione di accesso richiederà un’autenticazione indipendente, così da impedire il riutilizzo dei dati e assicurare la massima sicurezza. Tra i metodi ammessi figurano SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o sistemi equivalenti, in linea con la normativa europea in materia di identità digita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ue dal 12 novembre stop ad accesso libero a 48 siti porno imposta da agcom verifica et224 anche con spid o cie da pornhub a onlyfans a youporn

© Ilgiornaleditalia.it - Ue, dal 12 novembre stop ad accesso libero a 48 siti porno, imposta da AgCom verifica età anche con SPID o CIE: da PornHub a OnlyFans a YouPorn

