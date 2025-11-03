Ucraina Trump sui Tomahawk a Kiev | No non ci sto pensando

Lapresse.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“No, non proprio”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One in volo da Palm Beach a Washington, sull’eventualità di fornire all’Ucraina i missili Tomahawk a lungo raggio da utilizzare contro la Russia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Trump sui Tomahawk a Kiev: "No, non ci sto pensando"

