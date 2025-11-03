Ucraina Trump frena sui Tomahawk | Non ne sto valutando l' invio a Kiev Zelensky ringrazia Merz | Arrivati tre sistemi Patriot dalla Germania

Il presidente statunitense frena sull'invio di missili a lungo raggio a Kiev, mentre Berlino invia sistemi Patriot a Kiev per continuare la guerra contro la Russia Donald Trump boccia la richiesta di missili Tomahawk avanzata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Non sto valutando l'inv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Trump frena sui Tomahawk: "Non ne sto valutando l'invio a Kiev", Zelensky ringrazia Merz: "Arrivati tre sistemi Patriot dalla Germania"

Altre letture consigliate

Trump ha ha detto che non sta prendendo in considerazione l'idea di fornire all'Ucraina i Tomahawk. - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Donald Trump: "Kiev potrebbe vincere la guerra ma non credo ci riuscirà" - X Vai su X

Ucraina, Trump gela Zelensky sui missili Tomahawk. Putin bombarda Mykolaiv, un morto e 8 feriti - Sono continuati durante la notte i raid russi sull'Ucraina e ancora una volta nel mirino ci sono state soprattutto le infrastrutture energetiche. Da affaritaliani.it

Ucraina, Cnn: ok del Pentagono a fornitura missili Tomahawk. Trump frena - Dall’inizio dell’anno – riferiscono i servizi segreti di Kiev – “sono stati compiuti 160 raid su siti petroliferi russi” ... Scrive tg.la7.it

Trump rifiuta i missili Tomahawk per l'Ucraina: ecco perché - Il Presidente degli Stati Uniti ha respinto la richiesta dell'Ucraina per l'invio di missili Tomahawk, mentre infuria la battaglia per il controllo di Pokrovsk. Secondo notizie.it