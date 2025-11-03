Ucraina Trump dice no ai missili Tomahawk per Kiev

(Adnkronos) – "No. In questo momento, no". Donald Trump dice no alla fornitura di missili Tomahawk all'Ucraina. Kiev chiede da tempo i missili americani a lungo raggio per colpire in profondità obiettivi nel territorio della Russia. Il presidente degli Stati Uniti, come dice sull'Air Force One rispondendo alle domande dei giornalisti sul volo che lo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

