Ucraina | Salvini ' stop guerra priorità no a soldi e armi a Kiev per altri 50 anni'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina come proposto da Trump è una priorità e sicuramente non possiamo andare avanti per altri 50 anni a mandare soldi e armi in Ucraina, questo è fuori dubbio". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini a Cinque Minuti su Rai1. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Salvini, 'stop guerra priorità, no a soldi e armi a Kiev per altri 50 anni'

Argomenti simili trattati di recente

#Tg2000, #30ottobre 2025 - ore 12 #PontesulloStretto #Salvini #Meloni #CortedeiConti #Israele #Netanyahu #Gaza #Hamas #Palestina #Russia #Ucraina #Zelensky #Trump #XiJinping #Cina #Louvre #PapaLeoneXIV #Studenti #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina, Trump: “Ho fermato otto guerre, sta funzionando anche con Putin”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Trump: “Ho fermato otto guerre, sta funzionando anche con Putin”. Lo riporta tg24.sky.it

Ucraina, ecco come Trump può sconfiggere Putin e fermare la guerra: le sanzioni al petrolio e l'asse con la Cina - Il presidente degli Stati Uniti giovedì incontrerà Xi Jinping: l'obiettivo, come scrive il Telegraph, è quello di negoziare ... Riporta ilmessaggero.it

Ucraina, von der Leyen: "Il sostegno più efficace a Kiev è un prestito basato sui beni russi" - Chiuso il vertice – durato poco più di un’ora – tra il premier ungherese Orabn e il vicepremier italiano Matteo Salvini. Si legge su lastampa.it