Ucraina nuova raffica di droni e missili russi | Mosca avanza a Pokrovsk

(Adnkronos) – La Russia ha lanciato una nuova raffica di bombardamenti contro l'Ucraina alle prime ore di oggi, lunedì 3 novembre 2025. Impiegati droni e missili, tra i quali anche i Kinzhal, mentre sul terreno la campagna militare avrebbe fatto registrare un'avanzata nella parte orientale del paese, in particolare nella città di Pokrovsk, nel Donetsk, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

