Ucraina Medvedev avverte l’Occidente | Più darete soldi ai sanguinari pagliacci di Kiev più territori torneranno alla Russia

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo contro Stati Uniti e alleati: “Hanno sperperato miliardi per un regime di pagliacci sanguinari”. Paragone con la guerra afghana e appello al patriottismo alla vigilia del Giorno dell’Unità Nazionale russa “Più l’Occidente spenderà per sostene. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Medvedev avverte l’Occidente: “Più darete soldi ai sanguinari pagliacci di Kiev, più territori torneranno alla Russia”

