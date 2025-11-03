ucraina la russia avanza sotto assedio due roccaforti a est intanto berlino invia i patriot a kiev

Roma, 3 novembre 2025 – Per l’Ucraina è il momento più delicato negli ultimi mesi, quello che potrebbe accelerare l’epilogo del conflitto come Kiev non lo avrebbe mai voluto. Le città di Prokovks e Kupyansk sono oggetto di un combattimento serrato e di un assedio da parte delle truppe del Cremlino e, se dovessero cadere, questo potrebbe avere ripercussioni importanti sulla guerra. epa12490812 Servicemen of the special unit of the 72nd Separate Brigade named after the Black Zaporozhians assemble and train to fly drones before combat use on the front line, in a undisclosed location, in the Kharkiv region, Ukraine, 29 October 2025, amid the ongoing Russian invasion. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

