Kiev, 3 nov. (Adnkronos) - Da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina, il 24 febbraio 2022, 116 giornalisti sono stati uccisi e 26 rimangono prigionieri. Lo ha reso noto il ministero della Cultura ucraino, in occasione della Giornata per porre fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti. Fin dall'inizio della guerra in Ucraina, le forze russe hanno ucciso e catturato giornalisti, violando il diritto internazionale umanitario e la Convenzione di Ginevra sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra, denuncia Kiev. Il totale di 116 giornalisti uccisi include anche coloro che si erano arruolati nell'esercito dopo l'inizio dell'invasione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Kiev, '116 giornalisti morti e 26 ancora prigionieri da inizio invasione russa'