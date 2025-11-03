Ucraina i russi avanzano su Prokovsk

In Ucraina l’esercito russo avanza, con pressione massima sulla città di Prokovsk, fondamentale per il controllo della regione del Donetsk. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, i russi avanzano su Prokovsk

