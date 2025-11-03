Ucraina Crosetto tiene la linea | Verso il 12esimo pacchetto di aiuti
Intervenuto a margine della presentazione del calendario della Difesa a Palazzo Esercito a Roma, il ministro è intervenuto in merito al dodicesimo pacchetto di aiuti a Kiev ed ha scandito come l'aiuto da parte dell'Italia persiste nelle disponibilità del Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
