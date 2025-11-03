Ucciso per una scarpa pestata la madre ricorda Santo Romano in un libro
"Io continuo a camminare con questa maschera addosso, mentre dentro urlo 'Figlio mio', urlo così forte che se tu potessi sentirmi, torneresti. Anche solo per un attimo. Anche solo per dirmi addio". Un anno dopo la morte del figlio Santo Romano, Mena De Mare, il suo dolore, l'ha messo nero su bianco in un libro. Un racconto struggente, edito da Newton Compton, scritto a quattro mani con la fidanzata del 19enne, che ripercorre la tragica notte tra l'1 e il 2 novembre 2024, quando Santo fu ucciso a colpi di pistola da un coetaneo per una scarpa sporcata, a San Sebastiano al Vesuvio. Quella notte in cui "Napoli rimase in silenzio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
La Squadra Mobile di Avellino ha arrestato un 17enne di Napoli, già condannato per l’omicidio di Santo Romano, il 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio per una lite legata a una scarpa pestata. Il giovane è ritenuto uno dei componenti del commando - facebook.com Vai su Facebook
Santo Romano ucciso per una scarpa pestata, la mamma e la fidanzata presentano il libro in sua memoria a Domenica In - Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Mena De Mare, la mamma di Santo Romano, il calciatore ... Da ilmessaggero.it
Santo Romano ucciso per una scarpa pestata, mamma Mena a Domenica In: «Avrò un nipotino e si chiamerà come lui» - Tra gli ospiti di oggi a Domenica anche Mena De Mare, la mamma di Santo Romano, il calciatore 19enne ucciso a colpi di pistola a novembre dello scorso anno, in provincia di Napoli, nel ... Lo riporta msn.com