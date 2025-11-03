Ucciso in bici Ettore Pausini zio di Laura
Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini, è morto domenica a Bologna dopo essere stato investito da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. L’uomo, originario di Solarolo (Ravenna) ma da tempo residente nel capoluogo emiliano, stava rientrando in bicicletta lungo via degli Stradelli Guelfi quando, intorno alle 13.30, è stato travolto da un’auto, una Opel Astra lanciata ad alta velocità in direzione opposta. Il conducente, scrive Repubblica, ha proseguito la corsa verso San Lazzaro, abbandonando il veicolo a pochi chilometri dall’incidente e fuggendo a piedi. L’auto è stata recuperata dai carabinieri, che insieme alla polizia locale hanno avviato una ricerca nella zona del Pilastro per rintracciare il responsabile. 🔗 Leggi su Lettera43.it
