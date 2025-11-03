Ucciso e fatto a pezzi per 200 euro | il delitto del debito di gioco

Ucciso e fatto a pezzi dall'amico per un debito di gioco di appena 200 euro. È questo il movente agghiacciante dietro il brutale omicidio di Bala Sagor, detto Obi, aiuto cuoco 21enne originario del Bangladesh, ucciso il 18 settembre scorso a Spoleto con una coltellata al collo che gli ha reciso di netto la carotide. Un delitto che, in poche ore, è stato confessato dal suo collega Dmytro Shuryn, 33enne ucraino, arrestato per omicidio volontario, distruzione e occultamento di cadavere. Il programma Incidente Probatorio, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, si è occupato del caso che ha sconvolto la comunità di Spoleto per l'efferatezza e il successivo macabro ritrovamento dei resti del giovane bengalese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ucciso e fatto a pezzi per 200 euro: il delitto del debito di gioco

Contenuti che potrebbero interessarti

UCCISO E FATTO A PEZZI. DOPO TRE MESI ANCORA NIENTE FUNERALE. - facebook.com Vai su Facebook

Ucciso e fatto a pezzi, dopo tre mesi ancora niente funerale - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Secondo msn.com

Ucciso,fatto a pezzi: Mailyn crolla, mamma avrebbe taciuto - "E' stata Mailyn a chiamare il 112: il piano era attendere poi far sparire i resti, ma ha avuto una crisi". Da notizie.tiscali.it

Fatto a pezzi a Gemona, l’ipotesi sul movente: “Venier voleva trasferirsi in Colombia”. La madre: “Ho fatto una cosa mostruosa” - È la confessione di Lorena Venier, 61 anni, madre di Alessandro, il 35enne trovato morto nella villetta di Gemona, in ... Come scrive quotidiano.net