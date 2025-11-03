Ucciso durante sparatoria il padre del 18enne | Mio figlio non c' entra nulla

Proseguono le indagini per assicurare alla giustizia la persona che ha ucciso il giovane Pasquale Nappo, 18enne di Boscoreale ma residente a Scafati, morto la notte scorso a seguito di una sparatoria in piazza Pace a Boscoreale. Il padre ha spiegato che il figlio non era l'obiettivo. Bensì. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Messico, sindaco ucciso durante i festeggiamenti del Giorno dei Morti #messico #omicidio #3novembre - X Vai su X

16 ucciso durante sparatoria, fermati padre e due figli - facebook.com Vai su Facebook

Sparatoria a Capizzi: un 16enne ucciso e due feriti. Fermati padre e due figli - Tragedia nella tarda serata del 1° novembre 2025 a Capizzi, piccolo centro dei Nebrodi in provincia di Messina, dove un giovane di 16 anni ha perso la vita in seguito... Si legge su 24live.it

Omicidio a Capizzi: padre e due figli fermati dopo la sparatoria, vittima un 16enne - I precedenti per tentata estorsione e incendio; gli investigatori escludono il movente mafioso. lasicilia.it scrive

Giuseppe Di Dio, ucciso per errore a 16 anni davanti a un bar: «Ha pagato colpe non sue. Poteva essere una strage» - 30 di sabato 1 novembre quando a Capizzi, piccolo centro dei Nebrodi in provincia di Messina, davanti a un bar di via Roma, un uomo è sceso da un’auto impugnando ... Lo riporta msn.com