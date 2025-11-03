Uccise madre e diede fuoco a casa | David Morganti reo confesso incapace di intendere e di volere
La perizia psichiatrica su David Morganti, 22 anni, ha stabilito che non era capace di intendere e di volere quando, il 24 febbraio a Montepiano di Vernio (Prato), uccise la madre Anna Viliani con 50 coltellate e incendiò la casa. È ritenuto socialmente pericoloso e resta ricoverato in una Rems. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Elia Del Grande uccise padre, madre e fratello nel 1998: è scappato dalla casa-lavoro di Castelfranco. Ha scavalcato il muro legando una corda a un palo. Era internato in struttura perché socialmente pericoloso - facebook.com Vai su Facebook
Uccise la madre con 50 coltellate e poi incendiò casa. “E’ incapace di intendere e pericoloso” - Chiuse le indagini sull’orribile delitto di Montepiano: la donna, Anna Viliani, fu lasciata agonizzante per ore ... Riporta msn.com
Uccise la madre a Leporano, il fratello in aula: «Minacciava di portarla in un ospizio» - Sono le parole che il 46enne Salvatore Dettori, imputato con l’accusa di aver ucciso la madre 73enne ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Pescara, tenta di uccidere la madre dandole fuoco: arrestato - Al culmine di una lite per futili motivi, aggredisce la madre verbalmente e fisicamente, poi le getta addosso del liquido infiammabile e appicca il fuoco. Segnala unionesarda.it