Prato, 3 novembre 2025 – A poco più di 8 mesi dall’orribile delitto si chiudono le indagini per l’assassinio di Anna Viliani, la sessantenne che fu uccisa dal figlio David Morganti tra il 24 e il 25 febbraio scorsi a Montepiano. Anna Viliani, la donna è stata uccisa dal figlio nella casa di Montepiano Cinquanta coltellate e dodici ore di agonia. Fu un omicidio atroce: Morganti, 22 anni, usò un coltello da cucina con una lama di una decina di centimetri per infliggere almeno cinquanta coltellate alla madre. Un primo fendente alla parte destra del collo, gli altri dappertutto. Ma Anna Viliani non morì subito: fu un’ agonia di dodici ore, secondo quanto emerso dagli esami medico-legali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uccise la madre con 50 coltellate e poi incendiò casa. “E’ incapace di intendere e pericoloso”