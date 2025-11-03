Uccisa con 50 coltellate dal figlio di 22 anni | chiuse le indagini

PRATO – La procura di Prato ha concluso le indagini preliminari per l’omicidio di Anna Viliani, verificatosi nella notte tra il 24 e il 25 febbraio a Vernio, in località Montepiano, all’interno dell’abitazione di via Repubblica, 11, dove viveva con il figlio 22enne David Morganti, il quale ha confessato di aver commesso il delitto e di aver dato alle fiamme all’immobile. L’esame autoptico espletato ha accertato che la signora Viliani è stata colpita con un coltello da cucina con lama di 10 centimetri, da almeno cinquanta fendenti (il primo alla parte destra del collo e gli altri in numerosi punti del corpo), provocando una morte lenta, a distanza di circa dodici ore dall’accoltellamento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it