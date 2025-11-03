Ubriaco aggredisce la moglie e tenta di colpire un carabiniere | arrestato

Novaratoday.it | 3 nov 2025

I carabinieri della stazione di Gravellona Toce, nella mattinata di ieri, domenica 2 novembre, hanno arrestato un uomo di 60 anni, originario dell’est Europa e residente nel comune Cusiano, per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.I militari della stazione sono intervenuti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

