Ubriaco aggredisce la moglie e tenta di colpire un carabiniere | arrestato

I carabinieri della stazione di Gravellona Toce, nella mattinata di ieri, domenica 2 novembre, hanno arrestato un uomo di 60 anni, originario dell’est Europa e residente nel comune Cusiano, per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.I militari della stazione sono intervenuti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

