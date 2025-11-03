2025-11-03 11:41:00 Flash news da TS: Jannik Sinner ha fatto pari e patta con Parigi grazie alla vittoria nel Masters 1000 trasferito dalla storica Bercy a Nanterre, nel capiente ed ospitale palazzetto della Defense Area. Lo scorso 8 giugno il nostro aveva dato vita sul Centrale del Roland Garros a una delle finali più lunghe e spettacolari nella storia dello Slam parigino, dopo aver toccato quasi con l’intera mano e non con il “ semplice ” dito la grande vittoria, finita al termine invece nelle mani di Carlos Alcaraz. Ieri ha in qualche modo cancellato quell’amarezza e ringraziato il pubblico parigino: “ Grazie per essere venuti e aver riempito il palazzetto per l’intera settimana creando un’atmosfera speciale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Tuttosport – Sinner-Cahill, pace fatta a Parigi e torna Vagnozzi a Torino. Gli Australian Open, poi il futuro