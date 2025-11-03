All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I veri pro del packing sanno quante insidie può nascondere la valigia per la montagna. Basta un attimo di distrazione per ritrovarsi con un bagaglio bipolare farcito di calzamaglie termiche e completi tre pezzi, salopette tecniche antivento e stivaletti stringati in pelle lucida. No, non possiamo permettere un dispendio (e uno spreco) di energie così alto: occorre fare sintesi e ottimizzare le risorse, cioè scegliere i pezzi essenziali dell'abbigliamento per vivere la montagna in modo easy e comodo, senza però perdere di vista lo stile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tutto quello che dovresti decisamente mettere nella tua valigia per la montagna