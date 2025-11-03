Tutto l’amore che resta | superare la perdita del proprio amico a quattro zampe la presentazione del libro a palazzo Moroni
Lunedì 10 novembre (ore 17-19) presso il Comune di Padova (Palazzo Moroni, Sala Anziani, ingresso libero) sarà presentato il libro “Tutto l’amore che resta – Affrontare e superare la perdita dei nostri amici a quattro zampe”. Il libro, edito da Terra Nuova e coordinato dalla LAV, è stato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È cieca, ma il suo amore vede tutto Ogni cane è un dono, perfetto così com'è #blinddoglove #specialneedsdogs #everydogisperfect #rescuedogs #heartdog #fblifestyle #AI - facebook.com Vai su Facebook
Tutto quello che resta di te, guarda una clip del film di Cherien Dabis - La madre, ormai anziana, si rivolge ad un interlocutore, di cui scopriremo l'identità solo molto più ... Riporta mymovies.it
“Tutto quello che resta di te”: l’umanità come forma di resistenza - Se La voce di Hind Rajab concentra la tragedia di una persecuzione nell’apnea tragica di poche ore, Tutto quello che resta di te, della regista e attrice palestinese- Si legge su repubblica.it