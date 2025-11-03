Tutto il gusto del Biomercato | torna la merenda offerta dai produttori

Il 5 novembre si rinnova, come ogni primo mercoledì del mese, l'appuntamento con la merenda al Biomercato di Alfonsine.Elisa e Cesare di Arborea con le loro verdure, Pierfranco con i prodotti da forno, Debora e Marco con i formaggi, il Baffo con i prodotti dell'alveare di Pieve Regina e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it