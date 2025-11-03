Anche novembre sarà un mese caldo sotto il profilo degli scioperi che coinvolgeranno, inevitabilmente, milioni di persone sia a livello locale (cittadino o regionale) che nazionale. Fino alla fine del mese, infatti, sono già state programmati astensioni dal lavoro che è bene conoscere per tempo così da non farsi trovare impreparati. Gli scioperi nazionali. Già martedì 4 novembre a incrociare le braccia i docenti e dirigenti Ata (personale amministrativo, tecnico e ausiliario ) delle scuole che hanno contratti a tempo determinato e indeterminato. Si fermerà anche l’Osservatorio Contro la Militarizzazione delle Scuole e delle Università, nel dettaglio il suo personale amministrativo, tecnico, bibliotecario, Cel e i lavoratori dell'università. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tutti gli scioperi di novembre: cosa c’è da sapere