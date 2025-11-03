Tutta l’attualità di Tosca

di Pupo Sabato sera ero al Teatro dell’Opera di Roma per assistere alla riproposizione originale della Tosca di Puccini. Sono passati 125 anni dalla prima volta che questa opera è andata in scena e ancora oggi crea interesse ed emozioni. La vicenda di Tosca è antica nel linguaggio, ma attualissima nel suo senso profondo. Al centro della trama ci sono gelosie, intrighi politici, menzogne e uomini violenti che considerano le donne al pari di oggetti da possedere. In pratica, la nostra cronaca quotidiana. È stata comunque una grande serata di musica e talenti veri. A questo, purtroppo, siamo meno abituati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

