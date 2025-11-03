Tutta l’attualità di Tosca
di Pupo Sabato sera ero al Teatro dell’Opera di Roma per assistere alla riproposizione originale della Tosca di Puccini. Sono passati 125 anni dalla prima volta che questa opera è andata in scena e ancora oggi crea interesse ed emozioni. La vicenda di Tosca è antica nel linguaggio, ma attualissima nel suo senso profondo. Al centro della trama ci sono gelosie, intrighi politici, menzogne e uomini violenti che considerano le donne al pari di oggetti da possedere. In pratica, la nostra cronaca quotidiana. È stata comunque una grande serata di musica e talenti veri. A questo, purtroppo, siamo meno abituati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
«Si può dire che il modello adottato 55 anni fa, imperniato sulla robusta fedeltà delle farmacie associate, con un tasso superiore all’80%, continua a dimostrare tutta la sua attualità» osserva il presidente, Paolo Cainelli. - facebook.com Vai su Facebook
Attualità, Economia, consumi, medicina... tutto questo e tanto altro anche oggi a #Unomattina #16ottobre. In apertura anticipazioni sulla prima serata della Festa del cinema di Roma e sulla legge di bilancio 2026. Segui la diretta su #RaiPlay - X Vai su X
Tosca incanta il Petruzzelli, sold out tutte le repliche - Ha conquistato il pubblico del Petruzzelli la prima di Tosca andata in scena ieri sera con la regia del maestro argentino Hugo de Ana che ha curato anche scene e costumi. Riporta ansa.it
Tosca per finire, sold out tutte le recite - E' affidato ad una delle più celebri ed acclamate opere della storia della lirica, il gran finale della stagione 2025 del Teatro Petruzzelli. Riporta rainews.it
Da "Così fan tutte" a "Tosca". Torna Civitanova all’Opera - "Così fan tutte" e "Tosca" illuminano la settima stagione lirica di Civitanova all’Opera, curata dal direttore artistico Alfredo Sorichetti. Segnala ilrestodelcarlino.it