Turista tedesca scivola durante un' escursione alla Rocca di Cefalù recuperata con l' elisoccorso
Stava facendo un'escursione di gruppo alla scoperta della Rocca di Cefalù quando è scivolata facendosi del male. È successo questo pomeriggio a una turista tedesca di 75 anni, recuperata dal soccorso alpino e speleologico siciliano e dell’aeronautica militare. La donna, che si è procurata un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cefalù, turista tedesca precipita sulla Rocca #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Turista tedesca accoltellata a Chioggia da un uomo con un casco: interrogato un sospettato 25enne - Stava portando a spasso il cane quando è stata colpita con più di dieci coltellate da uno sconosciuto. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Turista accoltellata, resta il mistero: niente indizi sul sospettato 25enne. L’aggressore indossava un casco, ma è fuggito a piedi - Nuovi riscontri arrivano dalle indagini sull’accoltellamento della turista tedesca avvenuto lunedì sera a Sottomarina: l’aggressore indossava un casco, ma si sarebbe allontanato a piedi ... Come scrive ilgazzettino.it
Turista tedesca accoltellata: indagato per tentato omicidio il 25enne sospettato dell'aggressione - C’è una svolta nell’inchiesta sull’accoltellamento avvenuto lunedì sera a Chioggia, quando una turista tedesca di 33 anni è stata assalita da un uomo che, con il volto coperto da un casco integrale, l ... Secondo rainews.it