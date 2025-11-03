Turismo a Napoli Partenope incanta | turisti all?assalto di musei e lungomare

Un esercito in marcia con in spalla zainetti colorati e telefonini con i quali immortalare per sempre - e da mostrare a chi non c?era - ogni pezzettino di Napoli: strade, balconi, il cielo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Turismo a Napoli, Partenope incanta: turisti all?assalto di musei e lungomare

Secondo i dati diffusi da Confindustria Alberghi, #Napoli è la città italiana che registra la crescita più significativa del turismo nel mese di agosto 2025. Rispetto allo stesso periodo del 2024, il capoluogo campano segna un incremento complessivo delle prenot - facebook.com Vai su Facebook

Turismo a Napoli, ticket unico per bus e monumenti: «Unire fascino e utilità» - In quella che si profila essere l’ultima manovra di bilancio di previsione di questa prima sindacatura targata Gaetano Manfredi, il Comune è pronto a introdurre un ticket unico per ... Scrive ilmattino.it

Turismo a Napoli, "alla Stazione Centrale 84 milioni di visite" - La Stazione Centrale di Napoli registra 84 milioni di visite l'anno, con 230 mila passaggi giornalieri: è quanto emerso dal convegno "La comunicazione pubblica nella valorizzazione territoriale", ... Segnala ansa.it

Vertice Unesco a Napoli, lo “spirito di Parthenope” tra cultura e turismo - Mercoledì a Castel Capuano partirà la seconda edizione della Conferenza Unesco Cultural Heritage in the 21st Century. Segnala ilmattino.it