Domenica dei morti all’insegna della polemica per la discarica abusiva che gli incivili hanno creato nel parcheggio del tempio crematorio di Turigliano. A denunciare il degrado proprio nella giornata dedicata ai defunti è stato Adelmo Della Zoppa del comitato ’Avenza Si-Resiste’, sempre in prima linea per difendere il decoro della frazione. Secondo Della Zoppa Retiambiente Carrara o Nausicaa nei giorni precedenti avrebbero dovuto ripulire l’area per renderla decorosa durante le visite ai defunti. La polemica è scattata anche via social con la stessa Retiambiente Carrara che ha messo un like a un commento negativo nei confronti di Della Zoppa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Turigliano: discarica nel parcheggio"