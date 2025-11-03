Tumori Vivere Senza Stomaco Si Può | presa in carico sia completa

“La fragilità di chi affronta un tumore gastrico non è solo clinica, ma anche emotiva, sociale e informativa. Per questo la presa in carico deve essere completa, multidisciplinare e umana”. A sottolinearlo è Claudia Santangelo, Presidente dell’associazione “Vivere Senza Stomaco, Si Può O.D.V.”, impegnata da anni nel sostegno e nella tutela delle persone che convivono con una condizione oncologica complessa e invalidante. L’associazione, nata dall’esperienza diretta dei pazienti e cresciuta grazie a una rete diffusa su tutto il territorio nazionale, è oggi un punto di riferimento per centinaia di persone che affrontano un percorso di cura lungo e complesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

