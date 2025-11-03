Tumore al fegato i sintomi che non devi mai sottovalutare
Ancora oggi è considerato un killer silenzioso e, per chi si ammala, la sopravvivenza media a cinque anni dalla diagnosi è stimata attorno al 20%. Stiamo parlando del tumore al fegato, una neoplasia provocata dalla proliferazione incontrollata di cellule epatiche anomale. Questo organo è di vitale importanza. Una delle sue funzioni consiste nella trasformazione di qualsiasi sostanza presente nel sangue e nell'intestino in prodotto utilizzabile dall'organismo o in scarto. Esso, inoltre, produce la bile e numerosi enzimi necessari per la digestione. Chi è a rischio di sviluppare un tumore al fegato e quali sono i sintomi a cui bisogna prestare immediatamente attenzione? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il tumore del fegato colpisce in Italia oltre 12.000 persone secondo i dati Aiom, ma spesso non dà segnali nelle fasi iniziali, e proprio per questo può essere difficile da riconoscere. Epatite B e C, abuso di alcol, obesità e stili di vita non corretti sono tra i fattori di
Tumore al fegato, mix di 2 immunoterapie per migliore la sopravvivenza e la qualità di vita - Individuare l'opzione terapeutica migliore per garantire la buona qualità di vita e la sopravvivenza nei pazienti affetti da epatocarcinoma, il tumore più frequente del fegato, caratterizzato da ...
Un nuovo esame del sangue rivela in anticipo 50 tipi di tumori - Si chiama test Galleri e individua 50 forme di cancro prima dei sintomi.
