Ancora oggi è considerato un killer silenzioso e, per chi si ammala, la sopravvivenza media a cinque anni dalla diagnosi è stimata attorno al 20%. Stiamo parlando del tumore al fegato, una neoplasia provocata dalla proliferazione incontrollata di cellule epatiche anomale. Questo organo è di vitale importanza. Una delle sue funzioni consiste nella trasformazione di qualsiasi sostanza presente nel sangue e nell'intestino in prodotto utilizzabile dall'organismo o in scarto. Esso, inoltre, produce la bile e numerosi enzimi necessari per la digestione. Chi è a rischio di sviluppare un tumore al fegato e quali sono i sintomi a cui bisogna prestare immediatamente attenzione? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tumore al fegato, i sintomi che non devi mai sottovalutare