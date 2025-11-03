Trump | Test nucleari? Li stanno facendo tutti manchiamo solo noi E su Maduro | Ha i giorni contati – Video

“Anche Russia e Cina stanno facendo dei test, ma non ne parlano. Siamo una società aperta, siamo diversi. Ne parliamo”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una intervista alla Cbs difendendo la scelta di voler riprendere i test sulle armi nucleari. “I giorni di Maduro sono contati? Direi di sì, penso di sì” ha aggiunto rispondendo alla domanda su possibili attacchi al Venezuela. “Dubito andremo in guerra, ma ci hanno trattato molto male”, ha aggiunto. La Cina, tuttavia, ha negato di aver testato armi nucleari: “La Cina ha sempre aderito alla strada dello sviluppo pacifico, ha perseguito una politica di non primo utilizzo delle armi nucleari, ha sostenuto una strategia nucleare di autodifesa e ha rispettato il suo impegno a sospendere i test nucleari”, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Test nucleari? Li stanno facendo tutti, manchiamo solo noi”. E su Maduro: “Ha i giorni contati” – Video

