Il presidente Donald Trump ha di nuovo modificato toni, parole e postura riguardo al sostegno americano verso l’Ucraina. Negli ultimi giorni si è fatto più morbido, meno perentorio, sostanzialmente poco disposto ad aiutare Kiev nel portare i russi alla tregua e poi al tavolo dei negoziati. E per l’ennesima volta gli alleati europei rimangono spiazzati. Incertezza e imprevedibilità di Trump. Da un lato, l’amministrazione americana non hai mai smesso di dirsi impegnata a perseguire “la pace mediante la forza”, puntando a progetti di riarmo e a dimostrazioni di potenza militare. Ma tale politica estera ha perso via via un carattere strategico per ridursi a reazioni nell’immediato e a uscite che paiono improvvisate. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Trump si ammorbidisce verso la Russia: parziale ritiro di truppe USA dall’Europa e niente pressioni su Pechino