Trump si ammorbidisce verso la Russia | parziale ritiro di truppe USA dall’Europa e niente pressioni su Pechino
Il presidente Donald Trump ha di nuovo modificato toni, parole e postura riguardo al sostegno americano verso l’Ucraina. Negli ultimi giorni si è fatto più morbido, meno perentorio, sostanzialmente poco disposto ad aiutare Kiev nel portare i russi alla tregua e poi al tavolo dei negoziati. E per l’ennesima volta gli alleati europei rimangono spiazzati. Incertezza e imprevedibilità di Trump. Da un lato, l’amministrazione americana non hai mai smesso di dirsi impegnata a perseguire “la pace mediante la forza”, puntando a progetti di riarmo e a dimostrazioni di potenza militare. Ma tale politica estera ha perso via via un carattere strategico per ridursi a reazioni nell’immediato e a uscite che paiono improvvisate. 🔗 Leggi su Follow.it
News recenti che potrebbero piacerti
Trump ammorbidisce i toni e Wall Street rimbalza. Intanto, nuovi annunci mettono il turbo ai titoli AI. - facebook.com Vai su Facebook
Trump vede tutti. Mission in Asia: giovedì vertice con Xi. "Vorrei ci aiutasse con la Russia" - Il presidente Usa vedrà quello cinese in Corea del Sud: tema clou saranno i dazi. huffingtonpost.it scrive
Trump, monito a Ucraina e Russia: «Accettino la linea del fronte». E Zelensky è pronto al sì - In questa frase pronunciata da Zelensky, al termine dell’incontro con Trump di venerdì, c’è ... Lo riporta ilmessaggero.it
Ucraina, Trump dice no ai missili Tomahawk per Kiev - Il presidente degli Stati Uniti chiude la porta: "In questo momento è no". Come scrive msn.com