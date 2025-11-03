Trump | non sto valutando di inviare i Tomahawk a Kiev Zelensky ringrazia la Germania per l’invio dei Patriot

L'amministrazione statunitense ha identificato presunti obiettivi militari e logistici in #Venezuela collegati al narcotraffico e starebbe valutando la possibilità di un intervento militare per distruggerne le infrastrutture. Secondo gli Usa e Trump, il governo di Carac

+++ +++ Venezuela, il presidente Maduro chiede a Putin un aiuto contro eventuali raid americani. Trump: "Non sto valutando attacchi" https://gazzettadelsud.it/?p=2122604

Davvero Trump vuole inviare truppe USA in Nigeria? - Il presidente statunitense ha minacciato l'intervento nel Paese africano per fermare «l’uccisione di un gran numero di cristiani» - Lo riporta cdt.ch

Nigeria, Trump non esclude attacchi aerei o operazioni militari - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe ordinare di inviare truppe in Nigeria o di effettuare raid aerei. msn.com scrive

Maduro sfida Trump: "Stanno inventando una nuova guerra eterna" - Avevano promesso di non entrare mai più in guerra, e stanno inventando ... Riporta stream24.ilsole24ore.com