Trump non cambia idea Nessun chip avanzato andrà in Cina

Formiche.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La risposta di  Donald Trump  rimane la stessa: “No”.  Intervistato dal programma 60 Minutes della Cbs, il presidente americano ha ribadito la sua contrarietà a vendere i chip più avanzati di Nvidia alla Cina e ad altri Paesi. “Non glielo permetteremo”, assicura pur sottolineando che lascerà trattare la società di Jensen Huang. Ma non su strumenti altamente strategici. Il motivo è piuttosto intuitivo. Anche se “non vincerebbero necessariamente” la partita sull’intelligenza artificiale, sicuramente dei semiconduttori come i Blackwell permetterebbero a Pechino di “pareggiare” il divario. “In questo momento stiamo vincendo perché produciamo elettricità come mai prima d’ora, consentendo alle aziende di produrre le proprie elettricità, che è stata una mia idea a cui nessuno, francamente, aveva pensato”, si vanta Trump con la giornalista  Norah O’Donnell. 🔗 Leggi su Formiche.net

trump non cambia idea nessun chip avanzato andr224 in cina

© Formiche.net - Trump non cambia idea. Nessun chip avanzato andrà in Cina

Altri contenuti sullo stesso argomento

trump cambia idea nessunIl cambiamento climatico è una “bufala”? Bill Gates cambia idea e Trump esulta - Una lettera del filantropo tech cambia le carte in tavola sulla crisi climatica. Lo riporta it.benzinga.com

"Cosa pensa (in segreto) il mio amico Donald" - L'imprenditore italiano Guido "George" Lombardi ha curato i social a Trump. ilgiornale.it scrive

Trump: “Usa riprenderanno test con armi nucleari. Cina e Russia li fanno e non lo dicono” - Donald Trump annuncia la svolta degli Stati Uniti, che torneranno ad effettuare test nucleari dopo un ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Cambia Idea Nessun