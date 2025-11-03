La risposta di Donald Trump rimane la stessa: “No”. Intervistato dal programma 60 Minutes della Cbs, il presidente americano ha ribadito la sua contrarietà a vendere i chip più avanzati di Nvidia alla Cina e ad altri Paesi. “Non glielo permetteremo”, assicura pur sottolineando che lascerà trattare la società di Jensen Huang. Ma non su strumenti altamente strategici. Il motivo è piuttosto intuitivo. Anche se “non vincerebbero necessariamente” la partita sull’intelligenza artificiale, sicuramente dei semiconduttori come i Blackwell permetterebbero a Pechino di “pareggiare” il divario. “In questo momento stiamo vincendo perché produciamo elettricità come mai prima d’ora, consentendo alle aziende di produrre le proprie elettricità, che è stata una mia idea a cui nessuno, francamente, aveva pensato”, si vanta Trump con la giornalista Norah O’Donnell. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Trump non cambia idea. Nessun chip avanzato andrà in Cina