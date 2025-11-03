Trump non attacca il Venezuela | Ma Maduro ha le ore contate E blocca la fornitura di Tomahawk all’Ucraina

Donald Trump ha inviato segnali contrastanti sul potenziale intervento degli Stati Uniti in Venezuela, minimizzando le preoccupazioni di una guerra imminente contro la nazione sudamericana ma affermando che i giorni del suo leader Nicolás Maduro sono contati. Le dichiarazioni del presidente, rilasciate durante un’intervista alla Cbs, giungono mentre gli Stati Uniti stanno radunando unità militari nei Caraibi e hanno condotto numerosi attacchi contro presunte navi dedite al traffico di droga, uccidendo decine di persone. Trump avverte Maduro. Alla domanda, durante il programma 60 Minutes, se gli Stati Uniti avrebbero dichiarato guerra al Venezuela, Trump ha risposto: “Ne dubito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump non attacca il Venezuela: “Ma Maduro ha le ore contate”. E blocca la fornitura di Tomahawk all’Ucraina

