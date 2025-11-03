Trump | Nessun invio di missili Tomahawk all’Ucraina A Kiev arrivano i Patriot dalla Germania

Donald Trump esclude, almeno per ora, l’invio di missili Tomahawk all’Ucraina. Intanto Volodymyr Zelensky annuncia l’arrivo dei sistemi Patriot dalla Germania, ringraziando Berlino per il sostegno e definendo il rafforzamento della difesa aerea “un passo verso la fine della guerra”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

RaiAccessibilità. . Linea dura del Cremlino: per ora nessun incontro con Trump mentre continuano reciproci attacchi massicci fra Russi e Ucraini. Alta tensione fra Stati Uniti e Venezuela, affondate barche di Narcos, Mosca condanna l'uso eccessivo della forza - facebook.com Vai su Facebook

Trump rifiuta i missili Tomahawk per l'Ucraina: ecco perché - Il Presidente degli Stati Uniti ha respinto la richiesta dell'Ucraina per l'invio di missili Tomahawk, mentre infuria la battaglia per il controllo di Pokrovsk. Secondo notizie.it

Ucraina, Trump: non invieremo missili Tomahawk. Nigeria, il tycoon evoca truppe e raid - Gli Stati Unit non stanno valutando l’invio di missili Tomahawk all’Ucraina: lo ha ribadito il presidente Donald Trump, aggiungendo di non voler essere coinvolto nella discussione sull’utilizzo degli ... Scrive ilsole24ore.com

I missili Tomahawk all'Ucraina, arriva l'ok del Pentagono: "Decide Trump" - Il presidente ucraino Zelensky insiste per ricevere la fornitura di armi a lungo raggio per colpire in profondità nel territorio russo raffinerie e impianti energetici: cosa succede ora ... Secondo today.it