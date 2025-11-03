Trump nega l’attacco al Venezuela ma avverte Maduro | Ha i giorni contati

Donald Trump smentisce di volere fare attacchi di terra in Venezuela come anticipato da varie testate, e anzi dice che penserebbe piuttosto ad agire in Nigeria, per salvare i cristiani dalla persecuzione dei jihadisti. Però insiste che “Maduro ha i giorni contati”, intanto che la squadra navale americana in Venezuela si rafforza e i militari Usa fanno esercitazioni di sbarco a Porto Rico, anche se nel frattempo il Cremlino conferma di avere ricevuto una richiesta di aiuto dal regime di Caracas, e ammette che ci sarebbero “obbligazioni contrattuali” da rispettare. È stato in una intervista concessa ieri alla Cbs che il presidente americano alla domanda se Maduro ha i giorni contati ha risposto “Direi di sì, credo di sì”, dopo che però all'altra domanda se gli Stati Uniti sarebbero entrati in guerra con il Venezuela aveva invece detto: “Ne dubito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump nega l’attacco al Venezuela ma avverte Maduro: “Ha i giorni contati”

