Trump minaccia un’azione militare in Nigeria per eliminare completamente i terroristi islamici

Periodicodaily.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente americano Donald se continueranno a uccidere cristiani. Trump minaccia un’azione militare in Nigeria? Il presidente americano Donald Trump ha minacciato un’azione militare in Nigeria per “eliminare completamente” i terroristi islamici se continueranno a uccidere cristiani. “Il cristianesimo sta affrontando una minaccia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

trump minaccia un8217azione militare in nigeria per eliminare completamente i terroristi islamici

© Periodicodaily.com - Trump minaccia un’azione militare in Nigeria per “eliminare completamente” i terroristi islamici

Argomenti simili trattati di recente

Dazi, Trump minaccia tariffe al 100% sulle importazioni dalla Cina - Lo ha deciso Donald Trump che ieri ha annunciato ulteriori tariffe a partire dal primo di novembre. Segnala tg24.sky.it

Donald Trump minaccia ancora il cinema: "Tariffe al 100% per i film non realizzati negli USA" - Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso online la sua opinione riguardante le produzioni cinematografiche realizzate al di fuori dei confini americani. Secondo movieplayer.it

Trump minaccia dazi del 100% per chi gira film fuori dagli Usa - Lanciando strali contro il suo arcirivale, il "debole e incompetente" governatore della California Gavin Newsom, Donald Trump e' tornato ad evocare la minaccia di dazi del 100% su tutti i film "fatti" ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Minaccia Un8217azione Militare