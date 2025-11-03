Trump | Maduro? Ha i giorni contati

8.54 "I giorni di Maduro sono contati? Direi di sì"; così il presidente Usa, mentre resta alta la tensione con Caracas sulla questione del narcotraffico, di cui gli Usa accusano il Venezuela. "Dubito che andremo in guerra -ha aggiunto Trump- ma ci hanno trattato molto male" Sull'Ucraina: "Non sto valutando i missili Tomahawk per Kiev", ha detto il presidente Usa. A Gaza "una tregua non fragile". Poi Trump difende la decisione di testare nuove armi nucleari: "Lo fanno anche Russia e Cina, ma noi, che siamo una società aperta, ne parliamo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti simili trattati di recente

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-se-maduro-ha-giorni-contati-direi-si-AHg8RBWD?refresh_ce #Trump #Maduro #StatiUniti #Venezuela - facebook.com Vai su Facebook

Alla fine Trump attaccherà Maduro (e il fentanyl non c'entra nulla) Spostata la portaerei in prossimità del bersaglio, ormai chiaro: il Venezuela Ma Caracas è solo la prima tappa per rimettere piede nel Giardino di casa Usa: l'America Latina @luciacapuzzi1 - X Vai su X

Trump: 'Maduro ha i giorni contati. Anche Russia e Cina fanno i test nucleari' - Pechino replica: 'Sempre rispettati gli impegni sull'atomica' (ANSA) ... Segnala ansa.it

Venezuela, Trump: "Maduro ha i giorni contati". Ma non conferma l'ipotesi dell’attacco - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Trump: 'Maduro ha i giorni contati'. Riporta tg24.sky.it

Trump: "Maduro ha i giorni contati". La portaerei Ford in arrivo nel mar dei Caraibi - "Direi di sì", ha detto Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, replicando a una domanda in un'intervista con la Cbs, durante la quale gli è stato chiesto "se i g ... Lo riporta msn.com