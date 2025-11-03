Trump | Maduro ha i giorni contati ma esclude una guerra con il Venezuela

Periodicodaily.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Donald Trump ha inviato segnali contrastanti sul potenziale intervento degli Stati Uniti in Venezuela, minimizzando le preoccupazioni di una guerra imminente contro la nazione sudamericana ma affermando che i giorni del suo leader Nicolás Maduro sono contati. Le dichiarazioni del presidente, rilasciate durante un'intervista alla Cbs, giungono mentre gli Stati Uniti stanno radunando . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

trump maduro ha giorniTrump: "Maduro ha i giorni contati". La portaerei Ford in arrivo nel mar dei Caraibi - "Direi di sì", ha detto Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, replicando a una domanda in un'intervista con la Cbs, durante la quale gli è stato chiesto "se i g ... Da msn.com

Trump: "Maduro ha i giorni contati". Russia e Iran in soccorso del Venezuela: rischio Terza Guerra Mondiale - Lo ha detto Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, replicando a una domanda in un'intervista con la Cbs, durante ... Come scrive affaritaliani.it

Trump alla Cbs: “Se Maduro ha i giorni contati? Direi di sì”. Esercitazione dei Marines a Porto Rico - “Direi di sì”: così Donald Trump ha risposto, in un’intervista alla Cbs, alla domanda se “i giorni di Maduro sono contati”. Segnala blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Maduro Ha Giorni