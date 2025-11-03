Trump | Maduro ha i giorni contati ma esclude una guerra con il Venezuela

(Adnkronos) – Donald Trump ha inviato segnali contrastanti sul potenziale intervento degli Stati Uniti in Venezuela, minimizzando le preoccupazioni di una guerra imminente contro la nazione sudamericana ma affermando che i giorni del suo leader Nicolás Maduro sono contati. Le dichiarazioni del presidente, rilasciate durante un'intervista alla Cbs, giungono mentre gli Stati Uniti stanno radunando . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

