Ricordate la cerimonia nello Studio Ovale dello scorso settembre, quando Donald Trump firmò con grande enfasi l’accordo per salvare TikTok negli Stati Uniti? Il presidente americano invitò i cittadini a ringraziarlo per aver preservato l’app più amata dalla Gen Z. Ebbene, quella firma potrebbe valere quanto un pezzo di carta straccia. Perché a quasi due mesi di distanza, nonostante ripetute assicurazioni che la vendita fosse imminente, il governo cinese non ha ancora approvato alcun accordo. E senza il via libera del Partito Comunista Cinese, nessuna transazione può concretizzarsi. La situazione si è fatta ancora più intricata dopo l’incontro di giovedì tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Trump e Xi si incontrano ma su TikTok nessun accordo: perché gli Stati Uniti rischiano di perdere l’app

