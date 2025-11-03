Trump e Xi si incontrano ma su TikTok nessun accordo | perché gli Stati Uniti rischiano di perdere l’app

Ricordate la cerimonia nello Studio Ovale dello scorso settembre, quando Donald Trump firmò con grande enfasi l’accordo per salvare TikTok negli Stati Uniti? Il presidente americano invitò i cittadini a ringraziarlo per aver preservato l’app più amata dalla Gen Z. Ebbene, quella firma potrebbe valere quanto un pezzo di carta straccia. Perché a quasi due mesi di distanza, nonostante ripetute assicurazioni che la vendita fosse imminente, il governo cinese non ha ancora approvato alcun accordo. E senza il via libera del Partito Comunista Cinese, nessuna transazione può concretizzarsi. La situazione si è fatta ancora più intricata dopo l’incontro di giovedì tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. 🔗 Leggi su Screenworld.it

