Trump e Venezuela |  minacce guerra e futuro di Maduro

Che cosà farà Donald Trump per il venezuela? La domanda non è banale, soprattutto mentre il presidente americano sta continuando a schierare navi da guerra al largo del Paese latinoamericano. Sabato scorso, il Pentagono ha condotto un nuovo attacco in area caraibica contro un’imbarcazione accusata di condurre attività di narcotraffico ai danni degli Stati Uniti. Nel frattempo, dalla Casa Bianca arrivano messaggi contrastanti. In un’intervista rilasciata domenica alla CBS, Trump è sembrato negare di voler dichiarare guerra a Caracas: “Ne dubito, non credo”. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se i giorni di Nicolas Maduro come presidente venezuelano fossero contati, ha replicato: “Direi di sì. 🔗 Leggi su Panorama.it

