Trump avverte nuovamente la Nigeria | Basta uccidere cristiani o interverremo

Dopo i primi avvertimenti di sabato, il Presidente americano Donald Trump è tornato a minacciare le autorità nigeriane, accusate di inazione di fronte all’uccisione dei cristiani del Paese. « Potrebbero esserci strike aerei e l’invio di truppe di terra in Nigeria », ha dichiarato nella notte tra domenica e lunedì il tycoon a bordo dell’Air Force One. L’amministrazione americana ha affermato che, se le autorità nigeriane non fermeranno la «strage di cristiani», gli Stati Uniti sospenderanno tutti gli aiuti e agiranno «velocemente, ferocemente ed efficacemente ». Le parole di Trump e la risposta nigeriana. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump avverte nuovamente la Nigeria: “Basta uccidere cristiani o interverremo”

