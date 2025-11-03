Trump avverte la Nigeria | Basta ammazzare i cristiani altrimenti vi invado
Il leader Usa solleva il tema delle persecuzioni. La replica: «Massacri? Esagerazione». Ma il capo dello Stato africano chiede di essere ricevuto alla Casa Bianca per parlarne. 🔗 Leggi su Laverita.info
