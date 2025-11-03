Trump allarga il fronte | dal Venezuela alla Nigeria

Nuovi fronti di guerra. Tensione alta davanti alle coste del Venezuela, mentre Trump annuncia interventi in Nigeria per fermare le violenze contro i cristiani. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump allarga il fronte: dal Venezuela alla Nigeria

Leggi anche questi approfondimenti

Eliana Riva, Gaza appaltata: fuori l’Unrwa, dentro le società trumpiane, Il Manifesto, 25 ottobre 2025 ONU DI TROPPO La guerra Usa alle Nazioni unite passa per la Striscia. Washington manda i soldati, «allarga» la Ghf e ci infila dentro altri evangelici. Rubio Vai su Facebook

Cosa sta succedendo tra USA e Venezuela: i motivi dietro le accuse di Trump a Maduro e i possibili scenari - Donald Trump accusa Nicolas Maduro di alimentare il narcotraffico e continua ad attaccare navi venezuelane nei Caraibi, causando decine ... Si legge su fanpage.it

Trump accusa il Venezuela: “Hanno riempito l’America di criminali”. Ma esclude la guerra - Il presidente USA alza i toni contro Maduro ma frena sull’ipotesi di un conflitto: "I suoi giorni sono contati" ... Lo riporta dire.it

'Gli Usa pronti a colpire in Venezuela' ma Trump frena - E quella che era iniziata come una guerra degli Stati Uniti ai narcotrafficanti venezuelani potrebbe trasformarsi nell'ennesimo fronte di conflitto ... Scrive ansa.it